Sprofonda l' asfalto in Via Vernieri | rischi per automobilisti e centauri all' incrocio con via Sichelgaita
Questa mattina, via Vernieri si è venuta a creare una voragine all'incrocio con via Sichelgaita, a causa di un cedimento del manto stradale. La situazione rappresenta un pericolo per automobilisti e motociclisti, che devono fare attenzione ai rischi legati alla presenza di una falla nel manto stradale.
Cedimento del manto stradale, questa mattina, in via Vernieri, all'incrocio con via Principessa Sichelgaita. A causare lo sprofondamento, sarebbe stato il passaggio di alcuni mezzi pesanti scortati dalla Polizia Municipale. Il tratto, dunque, dovrà essere attenzionato e messo in sicurezza quanto. Salernotoday.it
