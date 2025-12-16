Spring Fever il K-drama su Prime Video con Ahn Bo-hyun e Lee Joo-been che non salva ma guarisce

Spring Fever, il nuovo K-drama su Prime Video con Ahn Bo-hyun e Lee Joo-been, affronta temi di rinascita e guarigione. Al di là delle storie romantiche, esplora ciò che rimane quando l’amore, la fiducia o la sicurezza di sé vengono infranti, offrendo un ritratto profondo di resilienza e speranza.

Ci sono storie che non parlano d'amore, ma di ciò che resta quando l'amore, o la fiducia, o la sicurezza di sé, si sono spezzati. Spring Fever (presente in Italia nel catalogo di Prime Video) appartiene a quella categoria rara di K-drama che non hanno fretta di piacere, né bisogno di spiegarsi. Preferiscono insinuarsi lentamente, come fa la primavera quando arriva dopo un inverno che ha lasciato segni profondi. Il K-drama del 2026 sceglie la via più rischiosa: la delicatezza. Niente colpi di scena urlati, nessuna redenzione istantanea. Solo persone che cercano di rimettere insieme i pezzi, un giorno alla volta.

