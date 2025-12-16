Sport in tv oggi martedì 16 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Ecco la guida completa degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 16 dicembre, con orari, trasmissioni televisive e opzioni di streaming. Una giornata dedicata allo sport, da seguire in diretta e in modo semplice grazie alle informazioni di OA Sport, per non perdere nessuna delle emozioni in programma.
Oggi, martedì 16 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Sport invernali a tenere banco con la prima prova di discesa maschile sulle nevi della Val Gardena. Dominik Paris osservato speciale sulla Saslong. Di scena, poi, la Night Race dello slalom di Courchevel (Francia), con le specialiste dei pali stretti. Dossi protagonisti poi nella tappa di Coppa del Mondo dello skicross ad Arosa (Svizzera) dove Simone Deromedis proverà a confermarsi il riferimento su una pista più breve rispetto al consueto. Oasport.it
