In un match impeccabile, Stellone esalta la prestazione della squadra negli spogliatoi, sottolineando l'impegno e la determinazione di tutti i giocatori. La vittoria è il risultato di un approccio tattico efficace e di una prestazione collettiva di alto livello, che ha permesso di dominare i duelli e mantenere il controllo del gioco fin dall'inizio.

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi, Stellone: "Una partita perfetta"

"Tutti hanno reso al massimo. Abbiamo vinto molti duelli. Nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla. Potevamo andare sul 2 a 0 ma non è stato assegnato un rigore netto. I venti punti di differenza in classifica non si sono visti". È uno Stellone entusiasta quello che si presenta nel post gara: "Siamo stati bravi a subire poco e ripartire tanto. Abbiamo creato diversi presupposti per segnare sia prima che dopo il gol del vantaggio". Una prestazione fantastica nonostante qualche acciacco: "Ceccacci aveva un fastidio all’adduttore già dopo dieci minuti. Si è limitato a fare una gara di contenimento. Sport.quotidiano.net

Napoli-Torino 2-1 - Sarri si tocca sentendo parlare di scudetto (06.01.16)

Spogliatoi, Stellone: "Una partita perfetta" - Il tecnico della Vis: "Tutti hanno reso al massimo, abbiamo creato le condizioni per segnare prima e dopo il vantaggio. msn.com