Spintona la guardia per fuggire dal discount | fermato 33enne a Como spunta anche uno zaino rubato

Un pomeriggio a Como si è trasformato in un caos improvviso quando un 33enne ha tentato di scappare dalla guardia, spintandola, al supermercato. Durante l’intervento, è stato trovato anche uno zaino rubato. L’accaduto ha suscitato sconcerto tra i presenti, mettendo in luce la tensione crescente nel contesto locale.

Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in pochi minuti in una scena di caos. Erano circa le 16.30 di ieri quando una volante della polizia di Stato è stata indirizzata in un discount di viale Innocenzo, a Como, per la segnalazione di un tentativo di furto degenerato in violenza.