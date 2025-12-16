Steven Spielberg torna a esplorare il tema degli alieni con il nuovo film

© Cinemaserietv.it - Spielberg torna agli alieni: il trailer di Disclosure Day svela una verità che cambia il mondo

Il giorno della verità è arrivato: il nuovo film di Steven Spielberg ha un titolo – Disclosure Day – e un primo trailer che finalmente ne svela la natura di film cospirazionistico sugli alieni. Nel cast troviamo Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell, Eve Hewson, mentre la sceneggiatura è di David Koepp. Nel filmato, il mondo si prepara a scoprire una verità a lungo celata: il governo, infatti, ha deciso di divulgare la presenza di creature aliene sulla Terra, ormai da tempo colonizzata; ovviamente non tutti sono favorevoli a questa scelta. Molte battute nel trailer alludono a qualcosa di grosso che sta per essere svelato. Cinemaserietv.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ikonoplast 60 trailer

Spielberg torna agli alieni: il trailer di Disclosure Day svela una verità che cambia il mondo - Il giorno della verità è arrivato: il nuovo film di Steven Spielberg ha un ... msn.com