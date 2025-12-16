Spielberg torna agli alieni | il trailer di Disclosure Day svela una verità che cambia il mondo
Steven Spielberg torna a esplorare il tema degli alieni con il nuovo film
Il giorno della verità è arrivato: il nuovo film di Steven Spielberg ha un titolo – Disclosure Day – e un primo trailer che finalmente ne svela la natura di film cospirazionistico sugli alieni. Nel cast troviamo Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell, Eve Hewson, mentre la sceneggiatura è di David Koepp. Nel filmato, il mondo si prepara a scoprire una verità a lungo celata: il governo, infatti, ha deciso di divulgare la presenza di creature aliene sulla Terra, ormai da tempo colonizzata; ovviamente non tutti sono favorevoli a questa scelta. Molte battute nel trailer alludono a qualcosa di grosso che sta per essere svelato. Cinemaserietv.it
ikonoplast 60 trailer
Spielberg torna agli alieni: il trailer di Disclosure Day svela una verità che cambia il mondo - Il giorno della verità è arrivato: il nuovo film di Steven Spielberg ha un ... msn.com
Steven Spielberg torna con Disclosure Day: nel trailer si scopre che non siamo soli nell'universo - Il film con star Emily Blunt e Josh O'Connor arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2026 e il video svela le prime anticipazioni. movieplayer.it
C’è hype e hype ma in questo caso non so come definirlo, viaggia molto oltre al significato che io stesso do alla parola HYPE. Spielberg torna al cinema con un film sugli alieni SBAAAM! Disastro emotivo e attesa spasmodica. Tutto verrà rivelato il 12 giugno - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.