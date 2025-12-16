Spezia pericolo in ospedale Crollano dei pannelli dal soffitto nel corridoio principale

Nell'ospedale Sant’Andrea di La Spezia, si è verificato un incidente nel quale pannelli del soffitto sono crollati nel corridoio principale del padiglione centrale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione della struttura ospedaliera.

La Spezia, 16 dicembre 2025 – Cadono pannelli dal soffitto del corridoio del padiglione centrale dell' ospedale Sant'Andrea, per fortuna non ci sono feriti. "Quanto accaduto – dichiarano congiuntamente Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil della Spezia – rappresenta un fatto gravissimo, che avrebbe potuto causare danni e ferimenti a pazienti, utenti e lavoratrici e lavoratori. Parliamo di uno dei corridoi più frequentati dell'ospedale, un punto di collegamento fondamentale tra diversi padiglioni, attraversato quotidianamente da centinaia di persone".

