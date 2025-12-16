Spezia pericolo in ospedale Crollano dei pannelli dal soffitto nel corridoio principale
Nell'ospedale Sant’Andrea di La Spezia, si è verificato un incidente nel quale pannelli del soffitto sono crollati nel corridoio principale del padiglione centrale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione della struttura ospedaliera.
La Spezia, 16 dicembre 2025 – Cadono pannelli dal soffitto del corridoio del padiglione centrale dell’ ospedale Sant’Andrea, per fortuna non ci sono feriti. “Quanto accaduto – dichiarano congiuntamente Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil della Spezia – rappresenta un fatto gravissimo, che avrebbe potuto causare danni e ferimenti a pazienti, utenti e lavoratrici e lavoratori. Parliamo di uno dei corridoi più frequentati dell’ospedale, un punto di collegamento fondamentale tra diversi padiglioni, attraversato quotidianamente da centinaia di persone”. Lanazione.it
LA SPEZIA, CROLLA UN PONTE DELLA PROVINCIALE 70. TRAGEDIA SFIORATA
Spezia, pericolo in ospedale. Crollano dei pannelli dal soffitto nel corridoio principale - La Spezia, 16 dicembre 2025 – Cadono pannelli dal soffitto del corridoio del padiglione centrale dell’ ospedale Sant’Andrea, per fortuna non ci sono feriti. msn.com
Crolla soffitto all'ospedale della Spezia, Cgil chiede "manutenzione urgente" - Lo denuncia la Cgil locale che sottolinea come l’evento "avrebbe potuto causare danni e ferimenti a pazienti, utenti e lavoratrici e lavoratori che lo attraversano a centinaia ogni giorno" ... msn.com
Il gioco più pericoloso del cinema continua a parlare a generazioni diverse senza perdere forza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.