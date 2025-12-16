Spettacolo da BARcollo ma… non mollo chiude il tour a Bacoli

L'ultima tappa del tour nazionale dello spettacolo “Da BARcollo ma… non mollo” si tiene a Bacoli, portando sul palco un viaggio tra musica, teatro e tematiche legate alla disabilità. Venerdì 19 dicembre alle ore 19, un evento che coniuga intrattenimento e sensibilizzazione, chiudendo un percorso artistico e sociale di grande rilievo.

Un viaggio tra musica, teatro e disabilità approda alla sua tappa conclusiva: il tour nazionale dello "Spettacolo da BARcollo ma. non mollo" va in scena venerdì 19 dicembre alle ore 19.00 alla Casina Vanvitelliana – Sala dell'Ostrichina di Bacoli. Si tratta di un progetto artistico.

