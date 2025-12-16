Spese militari l’Italia accelera | una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensioni politiche e discussioni sulla Manovra, l’Italia si prepara a incrementare le spese militari con una mini-manovra da 3,5 miliardi di euro destinata all’acquisto di armi, segnando un’accelerazione rispetto agli sviluppi economici e strategici del Paese.

spese militari l8217italia accelera una mini manovra da 35 miliardi per l8217acquisto di armi

© Lanotiziagiornale.it - Spese militari, l’Italia accelera: una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi

Mentre l’esame della Manovra è arenato in commissione, con gli scontri interni alla maggioranza a farla da protagonista, la maggioranza accelera su quella che può essere definita come una mini-manovra parallela. E che riguarda le spese militari. Per la difesa, a quanto pare, i soldi si trovano sempre. Secondo quanto riporta la Repubblica, sono infatti approdati in Parlamento quattro decreti urgenti, su cui le commissioni dovranno esprimere il loro parere entro il 12 gennaio. Si tratta di provvedimenti che prevedono il finanziamento di programmi di spesa per gli acquisti militari: droni, navi e sottomarini militari. Lanotiziagiornale.it

spese militari l8217italia acceleraSpese militari, l’Italia accelera: una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi - manovra consistente in quattro decreti da 3,5 miliardi complessivi. lanotiziagiornale.it

spese militari l8217italia acceleraDroni, navi e sottomarini: quattro decreti urgenti per finanziare spese militari per 3,5 miliardi - Mentre il governo è impegnato sulla manovra di bilancio, e alla ricerca di entrate per coprire interventi e spese, in Parlamento piovono quattro decreti “urgenti” con parere da dare entro il 12 gennai ... repubblica.it