Spese militari l’Italia accelera | una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi

In un contesto di tensioni politiche e discussioni sulla Manovra, l’Italia si prepara a incrementare le spese militari con una mini-manovra da 3,5 miliardi di euro destinata all’acquisto di armi, segnando un’accelerazione rispetto agli sviluppi economici e strategici del Paese.

© Lanotiziagiornale.it - Spese militari, l’Italia accelera: una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi Mentre l’esame della Manovra è arenato in commissione, con gli scontri interni alla maggioranza a farla da protagonista, la maggioranza accelera su quella che può essere definita come una mini-manovra parallela. E che riguarda le spese militari. Per la difesa, a quanto pare, i soldi si trovano sempre. Secondo quanto riporta la Repubblica, sono infatti approdati in Parlamento quattro decreti urgenti, su cui le commissioni dovranno esprimere il loro parere entro il 12 gennaio. Si tratta di provvedimenti che prevedono il finanziamento di programmi di spesa per gli acquisti militari: droni, navi e sottomarini militari. Lanotiziagiornale.it Spese militari, l’Italia accelera: una mini-manovra da 3,5 miliardi per l’acquisto di armi - manovra consistente in quattro decreti da 3,5 miliardi complessivi. lanotiziagiornale.it

Droni, navi e sottomarini: quattro decreti urgenti per finanziare spese militari per 3,5 miliardi - Mentre il governo è impegnato sulla manovra di bilancio, e alla ricerca di entrate per coprire interventi e spese, in Parlamento piovono quattro decreti “urgenti” con parere da dare entro il 12 gennai ... repubblica.it

