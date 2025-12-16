Spazio giovani Culsans Primo anno confortante | Li abbiamo ascoltati

© Lanazione.it - Spazio giovani Culsans. Primo anno confortante: "Li abbiamo ascoltati" Oltre seimila presenze di giovani, 1.500 libri in prestito, più di 700 ore di attività e servizi aperti a tutta la cittadinanza, dal Centro per l’impiego al Punto digitale facile. Sono i numeri del primo anno di vita dello Spazio Giovani "Culsans", inaugurato nel dicembre 2024 a Chiusi Scalo. Ludoteca, biblioteca, aula studio, punto di incontro e luogo di socializzazione. Uno spazio pubblico che porta già nel nome la sua mission, perché Culsans trae ispirazione da un Dio etrusco bifronte, simile al romano Giano, simbolo di transizione e crescita. "A distanza di un anno possiamo dire che questa operazione rappresenta uno dei progetti più significativi del nostro mandato, pensato per le nuove generazioni – dichiara il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini –. Lanazione.it Spazio giovani Culsans. Primo anno confortante: "Li abbiamo ascoltati" - Il sindaco Sonnini traccia un bilancio del progetto realizzato a Chiusi Scalo "È uno degli interventi più significativi del nostro mandato amministrativo". lanazione.it

