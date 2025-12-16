Spazi di cultura reti di idee e innovazioni artistiche | l’incontro a Pompei

Giovedì 18 dicembre a Pompei si terrà un evento dedicato agli spazi di cultura, alle reti di idee e alle innovazioni artistiche. L’incontro, che si svolgerà al Teatro di Costanzo Mattiello, offrirà un'occasione di confronto e collaborazione tra operatori culturali, artisti e pubblico, esplorando nuove prospettive e opportunità nel settore culturale.

Tempo di lettura: 4 minuti Spazi di cultura, reti di idee, innovazioni artistiche e prospettive di collaborazione, di tutto questo e di altro ancora si parlerà giovedì 18 dicembre a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello. La Pro Loco Pompei Today, associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, attiva sul territorio e predisposta a fare rete con le Istituzioni, con le associazioni ed altre realtà collettive, è favorevole al rafforzamento del sistema turistico della città che coinvolga anche le comunità limitrofe. Pompei è un luogo di forte interesse storico, artistico e religioso, visitato ogni anno da milioni di persone, provenienti da tante zone del mondo, ma non è sufficiente a far sì che il sistema del turismo sia forte, realmente.

