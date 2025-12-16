Spara a Giorgia scritta siglata Br su sede Lega a Busto Arsizio
Nel pomeriggio, sulla sede della Lega a Busto Arsizio, è apparsa una scritta provocatoria:
“Spara a Giorgia”, con a fianco la stella a cinque punte e la firma Br (Brigate rosse) E’ la scritta comparsa nel pomeriggio sulla facciata della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. A scoprirla Vincenzo Marra, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio che sottolinea come “già in passato c’erano stati atti vandalici verso la. Imolaoggi.it
