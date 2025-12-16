Spara a Giorgia la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro
Nelle ultime ore, un messaggio inquietante è stato scritto sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La scritta
“Spara a Giorgia”: la frase contro la premier Meloni è comparsa nelle scorse ore sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Insieme al messaggio, vergato con la stessa vernice rossa, anche la stella a cinque punte e la scritta Br, un richiamo simbolico agli anni di piombo e al. Milanotoday.it
Giorgia - Quando una stella muore (Videoclip)
Busto Arsizio, scritta anti Meloni sulla sede della Lega: «Spara a Giorgia», con stella a cinque punte. Indaga la Digos - Azione «inaccettabile e pericolosa», per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da «condannare con forza, per evitare che una becera scritta si trasformi in qualcosa di molto più grav ... milano.corriere.it
"Spara a Giorgia" e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Spara a Giorgia' e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana ... tg24.sky.it
Busto Arsizio, la scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br sulla sede della Lega. Indaga la Digos Solidarietà alla premier dal presidente della Regione Fontana: "Inaccettabile e pericoloso" - facebook.com facebook
«Spara a Giorgia», firmato BR: la scritta sulla sede della Lega a Busto Arsizio x.com