Spara a Giorgia la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro

Nelle ultime ore, un messaggio inquietante è stato scritto sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La scritta

Spara a Giorgia”: la frase contro la premier Meloni è comparsa nelle scorse ore sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Insieme al messaggio, vergato con la stessa vernice rossa, anche la stella a cinque punte e la scritta Br, un richiamo simbolico agli anni di piombo e al. Milanotoday.it

