spara a giorgia la scritta comparsa su un muro con la stella delle br

“Spara a Giorgia”: la frase contro la premier Meloni è comparsa nelle scorse ore sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Insieme al messaggio, vergato con la stessa vernice rossa, anche la stella a cinque punte e la scritta Br, un richiamo simbolico agli anni di piombo e al. Milanotoday.it

Scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br comparsa nel Varesotto - La scritta in rosso 'Spara a Giorgia', seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio. ansa.it