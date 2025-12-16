Spalletti Juve il tecnico si è guadagnato la fiducia dello spogliatoio Tutti i comportamenti apprezzati dalla squadra

Luciano Spalletti ha conquistato la fiducia dello spogliatoio della Juventus grazie ai suoi comportamenti e alla sua leadership. La squadra apprezza il suo approccio e la sua capacità di motivare i calciatori, consolidando il suo ruolo come figura centrale nel nuovo progetto bianconero. Un rapporto che si sta rafforzando, promettendo un futuro positivo per i bianconeri.

Spalletti Juve, il tecnico si è guadagnato la fiducia dello spogliatoio. Tutti i comportamenti dell’allenatore apprezzati dalla squadra bianconera. Fin dal suo arrivo nei corridoi della  Continassa, l’allenatore  Luciano Spalletti  ha identificato una  missione cruciale: risollevare l’ autostima  all’interno dello spogliatoio. Un’azione mirata che ha avuto effetti immediati, trasformando, ad esempio,  Dusan Vlahovic  nell’attaccante « felice di rimanere », un messaggio di ritrovata serenità, indipendentemente dalla sua effettiva verità. Il tecnico ha lavorato intensamente sulla  gestione del gruppo  e sull’ efficacia comunicativa. Juventusnews24.com

