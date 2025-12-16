Spal cercasi continuità

La Spal fatica a trovare continuità, trasformandosi spesso in un'“ars” di ultimi minuti. Dopo diverse rimonta e punti conquistati in extremis, la squadra mostra ancora segnali di instabilità e difficoltà nel imporre il proprio gioco. Analizziamo le cause di questa situazione e le sfide da affrontare per migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Cosa non va ancora in questa Spal, che ultimamente si va trasformando in un'Ars da ultimi minuti? Perché una squadra che ha ambizioni di vittoria fatica così tanto a imporsi da dover ricorrere ai tempi di recupero per rimediare risultati? Coi 2-2 di Rovigo col Sant'Agostino e di Faenza e il 3-2 sul SanpaImola, sono ben quattro i punti arpionati al 90' e dintorni nelle ultime cinque giornate. E chiaramente, se le rimonte in extremis da un lato sono segnale di orgoglio e di voglia di reagire alle avversità, non si può pensare di conseguire una promozione soltanto con la rabbia dell'animale ferito che incorna l'aggressore solo se si ritrova colpito.

