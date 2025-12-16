spagna i socialisti travolti da uno scandalo di abusi sessuali e gli alleati di sumar chiedono il rimpasto di governo

Lo scandalo di abusi sessuali coinvolge il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE), scatenando tensioni politiche e richieste di rimpasto di governo. Gli alleati di Sumar si confrontano con una crisi che mette alla prova la stabilità e la credibilità dell'esecutivo, in un momento di crescente instabilità politica in Spagna.

Il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) attraversa una delle fasi più complesse e contraddittorie della sua recente traiettoria di governo. A una crisi politica latente, legata alla fragilità della maggioranza parlamentare e ai rapporti sempre più tesi con gli alleati indipendentisti, si è sommata nelle ultime settimane una crisi morale e di credibilità provocata dall’emersione di diversi casi di presunte molestie e abusi sessuali che coinvolgono dirigenti ed esponenti del partito. Una vicenda che colpisce al cuore l’identità pubblica del PSOE, forza che da anni rivendica un ruolo di avanguardia nella lotta contro la violenza maschilista e che adesso mette a rischio, di nuovo, la tenuta dell’esecutivo, con gli alleati di Sumar che chiedono un rimpasto di governo. Ilfattoquotidiano.it

