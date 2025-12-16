Spaccio di droga a Como arrestato 20enne di Limbiate

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Como ha arrestato un 20enne di Limbiate nell’ambito di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e combattere la diffusione di sostanze illegali sul territorio.

Un giovane residente a Limbiate è arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato di Como nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di droga. Si tratta di un 20enne di origine marocchina, regolarmente soggiornante in Italia e dimorante a Limbiate, finito in manette dopo un’attività di osservazione e pedinamento condotta dalla Squadra Mobile. . Ilnotiziario.net Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Spaccio droga in centro Como arrestati Video Spaccio droga in centro Como arrestati Video Spaccio droga in centro Como arrestati Preso il “Pony Express” della droga: da Limbiate a Como per spacciare - Condotto in Questura per gli atti di rito, il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del Pubblico ... mbnews.it

Spaccio di droga a Como: arrestato un 20enne dopo un inseguimento - Il giovane, di nazionalità marocchina e residente a Limbiate, è stato fermato dalla Squadra Mobile con cocaina, hashish e contanti ... ciaocomo.it

I poliziotti della #Squadramobile di Vercelli hanno arrestato cinque persone per detenzione e spaccio di droga. Le indagini sono iniziate nel 2024 e hanno portato, durante questo periodo di tempo, all'arresto in flagranza di altre tre persone e al sequestro di olt - facebook.com facebook

Spaccio di droga, 24 arresti a Foggia @TgrRai x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.