Spaccia dai domiciliari con sei cani di grossa taglia attorno alla casa | sequestrati oltre 3 kg di cocaina

Un uomo agli arresti domiciliari è stato scoperto mentre spacciava droga dalla propria abitazione, circondato da sei cani di grossa taglia. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 3 kg di cocaina. La sua abitazione, protetta da una recinzione elevata e da cani aggressivi, aveva rappresentato un rifugio apparentemente sicuro per le attività illecite.

Spacciava rimanendo a casa (perché ai domiciliari), sentendosi sicuro nell'abitazione indipendente protetta da un'alta recinzione e con sei cani di grossa taglia, particolarmente aggressivi. Ma nei giorni scorsi gli investigatori della squadra mobile sono riusciti ad accedere all'abitazione.

