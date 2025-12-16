Spaccarsi il ginocchio

Io credo mi piacesse la sua testa liscia. Gli occhi tagliati, il sorriso. Poi veniva tutto il resto. Quando iniziava a correre con il pallone, le braccia spingevano fuori i gomiti e quella corsa, ogni volta che la vedevo, mi faceva bollire il sangue. Si involava con quei gomitini che si perdevano negli sbuffi della maglia a strisce, come il fuoco nella mongolfiera, e io ridevo. Erano le prime scariche di adrenalina di un bambino che ne aveva vissute ancora poche, pochissime; erano delle risate impazzite – si chiamano boressi dove sono cresciuto, e infatti guardavo Ronaldo e mi imboressavo. A Natale regala o fatti regalare un abbonamento a Ultimo Uomo. Ultimouomo.com

