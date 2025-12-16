Matias Soulé è il nuovo volto simbolo della Roma di Gian Piero Gasperini. In breve tempo, il giovane talento argentino si è affermato come leader e punto di riferimento del team, contribuendo a definire l’identità, il ritmo e la personalità della squadra giallorossa. Una rivincita che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e nel progetto tecnico dei giallorossi.

Soulé, la Roma ha scelto lui: leader giallorosso e rivincita Juve

C’è un volto nuovo che racconta meglio di chiunque altro la Roma di Gian Piero Gasperini. È quello di Matias Soulé, diventato in pochi mesi il centro di gravità del progetto giallorosso, il giocatore attorno al quale l’allenatore ha costruito identità, ritmo e personalità della squadra. Un’ascesa rapida, convinta, che ha messo in secondo piano anche un nome pesante come Paulo Dybala, suo grande amico e oggi comprimario. Dalla scommessa al leader. Contro il Como Soulé non ha segnato, ma ha fatto ciò che ormai gli riesce naturale: decidere la partita. L’assist per Wesley è l’ennesima firma su una gara dominata per qualità, tempi di gioco e presenza mentale. Sololaroma.it

