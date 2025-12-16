Sotto inchiesta il primario Catena | Ha insabbiato l’indagine interna

Il primario Catena è sotto inchiesta per presunte irregolarità nell’ambito di un’indagine interna. Sospeso dall’incarico e diffidato dal riprendere qualunque ruolo, si trova ora anche sotto procedimento penale presso la Procura della Repubblica. La vicenda solleva dubbi sulla gestione e sulla trasparenza all’interno della struttura coinvolta.

Sospeso dall’incarico, con diffida a rientrare a qualunque titolo nel ruolo, e denunciato alla Procura della Repubblica. Al centro della bufera che ha investito l’Unità Operativa della Chirurgia Generale d’urgenza del Bufalini c’è il suo primario, il dottor Fausto Catena, che è anche professore associato di Chirurgia Generale presso l’Università di Bologna, campus di Medicina di Forlì e Ravenna. Medico assai noto, dal curriculum chilometrico, esperto di colonproctologia e apparato digerente, conosciuto per la sua esperienza in chirurgia mininvasiva, è stato messo sotto inchiesta dalla stessa Ausl Romagna con un’azione che non ha precedenti. Ilrestodelcarlino.it

