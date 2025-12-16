Il Comune di Ascoli conferma il suo impegno a sostegno delle famiglie, offrendo aiuto per le rette dell’asilo nel 2025. Un intervento volto a garantire accesso ai servizi educativi per l’infanzia, facilitando le famiglie nel fronteggiare le spese e promuovendo un ambiente favorevole alla crescita dei più piccoli.

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno per le rette dell’asilo. Aiuto alle famiglie dal Comune

Il Comune di Ascoli guarda ancora alle famiglie e tende una mano ai nuclei che nel 2025 hanno usufruito di servizi educativi per l’infanzia. Fino alle 12 di venerdì 23 gennaio, infatti, sarà possibile presentare la domanda per la concessione di contributi di sostegno al pagamento delle rette di asili nido, centri per l’infanzia e sezioni primavera (pubblici o privati autorizzati). Il bando è rivolto a tutti i nuclei, con Isee pari o inferiore a 40mila euro, che presentano uno o più minori a carico, di età 3- 36 mesi, anche in adozione o affido. "Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dei tanti interventi che portiamo avanti a sostegno delle famiglie, cellule portanti del tessuto sociale – commenta il sindaco Marco Fioravanti – Non sono tempi facili e noi come Comune abbiamo il dovere di essere presenti, con azioni mirate che valorizzino al massimo le risorse a disposizione". Ilrestodelcarlino.it

