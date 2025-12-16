Sospesa l’asta dei doni ricevuti da Meloni dai leader esteri

L’asta dei regali istituzionali ricevuti da Giorgia Meloni durante le sue missioni ufficiali all’estero è stata sospesa. La decisione ha suscitato attenzione e interrogativi sulla gestione di questi doni e sulle modalità di valorizzazione o destinazione degli oggetti ricevuti dai rappresentanti istituzionali.

© Lettera43.it - Sospesa l’asta dei doni ricevuti da Meloni dai leader esteri L’asta dei regali istituzionali ricevuti da Giorgia Meloni nel corso delle missioni ufficiali all’estero è stata bloccata. La sospensione, riportata dal Fatto Quotidiano, è legata alla posizione del responsabile della società incaricata della vendita, la Bertolami Fine Art, raggiunto da una misura interdittiva nell’ambito di un’indagine per traffico illecito di beni archeologici. L’asta avrebbe dovuto riguardare esclusivamente i doni con un valore superiore ai 300 euro, soglia oltre la quale la normativa impedisce al presidente del Consiglio di trattenerli. Il valore complessivo stimato degli oggetti selezionati si aggira intorno agli 800 mila euro. Lettera43.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sospesa l’asta dei doni ricevuti da Meloni durante le visite all’estero - Il titolare è stato colpito da una misura interdittiva nell’ambito di una inchiesta per ... msn.com

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene - La presidenza del Consiglio ha disposto il congelamento del contratto con la società selezionata, Bertolami Fine Art, finita al centro di un'inchiesta giudiziaria ... msn.com

