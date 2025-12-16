Sorriso e dito sulla tempia Sinner vuole vincere anche a golf | il confronto con Vagnozzi e Cahill – Video

Jannik Sinner, durante l’off season a Dubai, si dedica anche al golf, dimostrando la sua determinazione e voglia di migliorarsi. Tra allenamenti e sfide, il tennista italiano si prepara con entusiasmo agli Australian Open, puntando a confermarsi ai vertici del tennis mondiale dopo i successi delle ultime stagioni.

L’ off season di Jannik Sinner a Dubai prosegue senza sosta e l’azzurro vuole arrivare agli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno, in buona forma per confermarsi dopo i trionfi degli ultimi due anni. Ma nei momenti liberi Sinner ci ha ormai abituati a partite di golf con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, allenatori ma soprattutto amici del numero due al mondo. E nell’ultima – testimoniata da Darren Cahill nelle sue storie Instagram nel pomeriggio di lunedì – Sinner ha confermato il suo feeling con l’erba oltre che nel tennis – indelebile la sua prima storica vittoria a Wimbledon 2025 – anche nel golf con un buon drive, un tiro a lunga distanza giocato dal tee box (lo spazio da dove inizia il match) con cui si manda la pallina a grande distanza lungo il fairway verso il green. Ilfattoquotidiano.it

