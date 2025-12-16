Nel penultimo turno prima della sosta natalizia nel girone B di Eccellenza, il Mesola ottiene un pareggio importante in trasferta contro il Russi. La giornata ha visto risultati contrastanti, con poche squadre a sorridere. Solo il Mesola può festeggiare, mentre altre squadre devono affrontare la necessità di cambiare marcia per migliorare il proprio cammino.

Sorride soltanto il Mesola. Ma serve cambiare marcia

L’ultimo turno prima della sosta natalizia, nel girone B di Eccellenza, ha sorriso a metà solo al Mesola (nella foto mister Cavallari), che ha agguantato un pareggio confortante nella tana del Russi. I castellani tornano così a muovere la classifica grazie all’1-1 colto in Romagna, in una partita a tratti ben giocata e indirizzata dall’espulsione dell’estremo difensore Guidi nella ripresa: ospiti in vantaggio al quarto d’ora con la rete di Cantelli e poi riacciuffati a venti minuti dal fischio finale dal gol di Fiori. Nonostante il punticino non sia valso l’aggancio al Solarolo al penultimo posto, è un risultato che fa comunque morale in vista di un girone di ritorno che il Mesola dovrà affrontare con il coltello tra i denti. Sport.quotidiano.net

