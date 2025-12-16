Sorpreso mentre cerca di sottrarre oggetti personali all' interno di uno studio medico | allontanato col foglio di via

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato allontanato dal comune di Jesi con un foglio di via obbligatorio dopo essere stato sorpreso a tentare di sottrarre oggetti all’interno di uno studio medico. Il provvedimento, emesso dal Questore di Ancona, segue il suo tentativo di furto nel polo endoscopico della città.

Immagine generica

JESI – Sorpreso nel tentativo di compiere un furto, viene raggiunto da un provvedimento restrittivo. Il Questore della provincia di Ancona ha emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Jesi nei confronti di un 60enne che, nelle scorse settimane, all'interno del polo endoscopico. Anconatoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Borseggiatore Massacrato di Botte da un padre di famiglia

Video Borseggiatore Massacrato di Botte da un padre di famiglia

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.