Durante il periodo di Avvento, le recite natalizie sono un momento di festa e tradizione. Questa volta, a Castel Gandolfo, si distingue un evento particolare: il Papa parteciperà alla recita scolastica di Natale presso la Scuola Pontificia Paolo VI, rendendo il pomeriggio ancora più speciale e significativo.

© Ilgiornale.it - Sorpresa a Castel Gandolfo: il Papa va alla recita scolastica di Natale

Tempo di Avvento, tempo di recite di Natale. Tra tutti gli spettacoli di questi giorni possiamo anticipare ce n'è uno però più speciale degli altri previsto oggi pomeriggio nella Scuola Pontificia Paolo VI di Castel Gandolfo. Eh sì, perché al concerto “InCanto di Natale”, tra i genitori degli alunni di primaria e di secondaria di primo grado, sederà uno spettatore d'eccezione: Leone XIV. La sorpresa. Il Papa ha confermato in via riservata alle autorità che ci sarà e i preparativi nella palestra della scuola che porta il nome del suo predecessore Montini sono ormai alle ultime battute. Pronte le postazioni che accoglieranno il Santo Padre e, dietro di lui, due genitori per ogni alunno. Ilgiornale.it

30 maggio 2025 Castel Gandolfo, le voci degli abitanti dopo l'arrivo a sorpresa del Papa

Un Papa nella residenza estiva dopo 12 anni: Leone XIV visita Castel Gandolfo - Si può solo immaginare la sorpresa dei dipendenti vaticani di Castel Gandolfo, quando questa mattina - avvenire.it

Zelensky incontra il Papa a Castel Gandolfo - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva alla residenza papale di Castel Gandolfo per un incontro con Papa Leone XIV. ilgiornale.it