Soprusi e minacce quotidiane davanti al figlio e durante la gravidanza accusato di maltrattamenti in famiglia

Un uomo è stato accusato di aver perpetrato soprusi e minacce quotidiane all’interno della propria famiglia, coinvolgendo anche la gravidanza e il figlio. L’indagine evidenzia un ambiente familiare caratterizzato da ingiurie, percosse e minacce di morte, con un’escalation di violenza che ha pesantemente condizionato la serenità dei momenti più delicati.

Un clima familiare reso "penoso e tormentoso" da ingiurie, percosse, minacce di morte e un'escalation di violenza che, secondo l'accusa, non ha risparmiato neppure i periodi più delicati. Un italiano di 49 anni è accusato di maltrattamenti in famiglia dalla Procura di Perugia, che lo ritiene.

