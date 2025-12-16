Sono in vendita a mille euro sui siti di second hand le tute dei tedofori di Milano-Cortina

Le tute dei tedofori di Milano-Cortina sono disponibili online a circa mille euro, ma non possono essere acquistate ufficialmente. Queste divise sono fornite dalla fondazione e assegnate esclusivamente a chi partecipa al viaggio della fiamma olimpica, rendendo l'acquisto non autorizzato e non ufficiale.

Tecnicamente non si possono acquistare perché le divise da tedoforo vengono fornite dalla fondazione Milano-Cortina a chi accompagna il viaggio della fiamma olimpica. Non sono in commercio, ma qualcuna è finita sui canali di oggetti vintage. E i prezzi sono tutt'altro che da mercatino dell'usato.

