Sono in vendita a mille euro sui siti di second hand le tute dei tedofori di Milano-Cortina

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tute dei tedofori di Milano-Cortina sono disponibili online a circa mille euro, ma non possono essere acquistate ufficialmente. Queste divise sono fornite dalla fondazione e assegnate esclusivamente a chi partecipa al viaggio della fiamma olimpica, rendendo l'acquisto non autorizzato e non ufficiale.

sono in vendita a mille euro sui siti di second hand le tute dei tedofori di milano cortina

© Milanotoday.it - Sono in vendita a mille euro (sui siti di second hand) le tute dei tedofori di Milano-Cortina

Tecnicamente non si possono acquistare perché le divise da tedoforo vengono fornite dalla fondazione Milano-Cortina a chi accompagna il viaggio della fiamma olimpica. Non sono in commercio, ma qualcuna è finita sui canali di oggetti vintage. E i prezzi sono tutt’altro che da mercatino dell’usato. Milanotoday.it

Alessandro Orlando - Mi devi dare 2 milioni di euro (versione completa non tagliata)

Video Alessandro Orlando - Mi devi dare 2 milioni di euro (versione completa non tagliata)

sono vendita mille euroTrattore "fantasma" in vendita online, agricoltore perde mille euro: quattro indagati in Calabria - I Carabinieri di Carcare (Savona) hanno concluso un'articolata indagine su una truffa online perpetrata ai danni di un agricoltore cinquantenne del posto, ... msn.com