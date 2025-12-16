Sono il maresciallo suo figlio è stato coinvolto in un incidente Deve un risarcimento | la nuova truffa agli anziani

Una nuova truffa mira a ingannare gli anziani attraverso telefonate che fingono di essere da parte delle forze dell'ordine, annunciando incidenti e richiedendo risarcimenti. Questa tecnica, sempre più diffusa, sfrutta la paura e la confidenza degli anziani per ottenere denaro o dati personali. È importante conoscere i rischi e sapere come riconoscere questi inganni per proteggersi.

"Signora, sono il maresciallo della caserma dei carabinieri, la contatto in merito all'incidente stradale in cui è stato coinvolto suo figlio questa mattina. Non vedendo la segnaletica ha investito due pedoni, di cui uno purtroppo è in gravi condizioni in ospedale. Motivo per cui abbiamo dovuto."

"Una cauzione per liberare tuo figlio": arrestati - Ai domiciliari due finti carabinieri: si erano fatti consegnare 5mila euro da un’anziana, raccontandole che il figlio aveva compiuto una rapina "Sono il maresciallo, suo figlio Mario è stato arrestato ... ilrestodelcarlino.it

