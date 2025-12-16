Sondaggio Mentana il governo Meloni vola e l’opposizione si riduce a prefisso telefonico | FdI siderale e alleati in salute crollo M5S e Pd in allerta
Il nuovo sondaggio Swg per TgLa7 di Enrico Mentana conferma il rafforzamento del governo Meloni, ora al 31%, mentre l’opposizione, composta da M5S e Pd, mostra segnali di indebolimento. FdI si conferma in vetta, con alleati in buona salute, mentre il quadro politico italiano evidenzia un mutamento di equilibri in favore dell’esecutivo.
Il quadro politico italiano consegnato dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: il governo guidato da Giorgia Meloni non è solo solido, ma rappresenta l’unico vero baricentro attorno al quale ruota il consenso degli italiani, piazzandosi al 31%, pur con un lieve calo -–dello 0,2% – rispetto alla scorsa settimana. E in un contesto internazionale turbolento. Oltre che nonostante il consueto tiro al bersaglio mediatico, con Fratelli d’Italia che si conferma il perno insostituibile del sistema, attestandosi a un siderale 31%. Una flessione impercettibile dello 0,2% non intacca minimamente il primato di un partito che, a oltre due anni dal voto, continua a marciare con cifre che per altri restano un miraggio. Secoloditalia.it
