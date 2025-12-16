Sondaggio Mentana il governo Meloni vola e l’opposizione si riduce a prefisso telefonico | FdI siderale e alleati in salute crollo M5S e Pd in allerta

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sondaggio Swg per TgLa7 di Enrico Mentana conferma il rafforzamento del governo Meloni, ora al 31%, mentre l’opposizione, composta da M5S e Pd, mostra segnali di indebolimento. FdI si conferma in vetta, con alleati in buona salute, mentre il quadro politico italiano evidenzia un mutamento di equilibri in favore dell’esecutivo.

sondaggio mentana il governo meloni vola e l8217opposizione si riduce a prefisso telefonico fdi siderale e alleati in salute crollo m5s e pd in allerta

© Secoloditalia.it - Sondaggio Mentana, il governo Meloni vola e l’opposizione si riduce a prefisso telefonico: FdI siderale e alleati in salute, crollo M5S e Pd in allerta

Il quadro politico italiano consegnato dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: il governo guidato da Giorgia Meloni non è solo solido, ma rappresenta l’unico vero baricentro attorno al quale ruota il consenso degli italiani, piazzandosi al 31%, pur con un lieve calo -–dello 0,2% – rispetto alla scorsa settimana. E in un contesto internazionale turbolento. Oltre che nonostante il consueto tiro al bersaglio mediatico, con Fratelli d’Italia che si conferma il perno insostituibile del sistema, attestandosi a un siderale 31%. Una flessione impercettibile dello 0,2% non intacca minimamente il primato di un partito che, a oltre due anni dal voto, continua a marciare con cifre che per altri restano un miraggio. Secoloditalia.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SONDAGGIO MENTANA MELONI NON SI FERMA, IL CENTROSINISTRA HA PAURA

Video SONDAGGIO MENTANA MELONI NON SI FERMA, IL CENTROSINISTRA HA PAURA

sondaggio mentana governo meloniSondaggio Mentana: FdI primo partito, chi crolla e i dati aggiornati - Sondaggio Mentana del 15 dicembre 2025: Il dato sorprende: "Chi crolla". urbanpost.it

sondaggio mentana governo meloniSondaggi politici, Meloni che succede? Le intenzioni di voto preoccupano - sono molto importanti: per la terza settimana cala Fratelli d'Italia, boom di indecisi. money.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.