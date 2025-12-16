Sondaggi politici Atreju non spinge Meloni | Fratelli d’Italia in calo si riavvicina il Pd
Gli ultimi sondaggi politici mostrano un rallentamento di Fratelli d’Italia, nonostante l’evento di Atreju. La crescita del Partito Democratico, invece, avvicina le due principali forze politiche, evidenziando un quadro in evoluzione e segnali di stabilità per il centro-sinistra.
Atreju non è bastato a dare una spinta a Fratelli d’Italia. Anzi, il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa segnare un calo nei sondaggi che porta il Pd (in crescita) leggermente più vicino. Le distanze restano siderali, con quasi nove punti di distacco, ma nelle ultime settimane il trend sembra essere un po’ cambiato. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia invece una settimana positiva per le altre forze di maggioranza, con la Lega e Forza Italia in crescita. Bene anche Verdi-Sinistra, mentre nel campo largo perde consensi il Movimento 5 Stelle, che viene però da settimane di crescita. Lanotiziagiornale.it
La guerra spinge Biden nei sondaggi, guadagna 8 punti
Sondaggi politici, Meloni che succede? Le intenzioni di voto preoccupano - sono molto importanti: per la terza settimana cala Fratelli d'Italia, boom di indecisi. money.it
Sondaggi politici, Atreju non spinge Meloni: Fratelli d’Italia in calo, si riavvicina il Pd - Gli ultimi sondaggi mostrano che Meloni non è riuscita a sfruttare l'eco di Atreju: Fratelli d'Italia perde consensi, il Pd li guadagna. lanotiziagiornale.it
La nuova Supermedia dei sondaggi politici registra che nelle ultime due settimane Fratelli d’Italia ha avuto un calo mentre il Movimento 5 stelle è cresciuto parecchio. Questo, con la risalita di Pd e Avs, permette al cosiddetto campo largo di arrivare a soli due p - facebook.com facebook
Sondaggi politici, FdI sotto il 30%. Si accorcia la distanza tra centrodestra e campo largo - la Repubblica x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.