Sondaggi politici Atreju non spinge Meloni | Fratelli d’Italia in calo si riavvicina il Pd

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un rallentamento di Fratelli d’Italia, nonostante l’evento di Atreju. La crescita del Partito Democratico, invece, avvicina le due principali forze politiche, evidenziando un quadro in evoluzione e segnali di stabilità per il centro-sinistra.

sondaggi politici atreju non spinge meloni fratelli d8217italia in calo si riavvicina il pd

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, Atreju non spinge Meloni: Fratelli d’Italia in calo, si riavvicina il Pd

Atreju non è bastato a dare una spinta a Fratelli d’Italia. Anzi, il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa segnare un calo nei sondaggi che porta il Pd (in crescita) leggermente più vicino. Le distanze restano siderali, con quasi nove punti di distacco, ma nelle ultime settimane il trend sembra essere un po’ cambiato. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia invece una settimana positiva per le altre forze di maggioranza, con la Lega e Forza Italia in crescita. Bene anche Verdi-Sinistra, mentre nel campo largo perde consensi il Movimento 5 Stelle, che viene però da settimane di crescita. Lanotiziagiornale.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La guerra spinge Biden nei sondaggi, guadagna 8 punti

Video La guerra spinge Biden nei sondaggi, guadagna 8 punti

sondaggi politici atreju spingeSondaggi politici, Meloni che succede? Le intenzioni di voto preoccupano - sono molto importanti: per la terza settimana cala Fratelli d'Italia, boom di indecisi. money.it

sondaggi politici atreju spingeSondaggi politici, Atreju non spinge Meloni: Fratelli d’Italia in calo, si riavvicina il Pd - Gli ultimi sondaggi mostrano che Meloni non è riuscita a sfruttare l'eco di Atreju: Fratelli d'Italia perde consensi, il Pd li guadagna. lanotiziagiornale.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.