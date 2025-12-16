Sondaggi per metà degli italiani lo scoppio di una guerra mondiale è probabile

Secondo l'11esimo osservatorio Ispi-Ipsos Doxa, metà degli italiani considera probabile uno scoppio di guerra mondiale. I dati evidenziano un clima di incertezza e preoccupazione tra i cittadini, che vedono il 2025 come un anno difficile dal punto di vista politico e internazionale.

Dall’11esimo osservatorio Ispi-Ipsos Doxa su «Gli italiani e la politica internazionale» emerge un 2025 pessimo nel giudizio dei cittadini. La consueta rilevazione di fine anno su un campione rappresentativo della popolazione dice che quasi metà degli italiani (il 45%) ritiene che lo scoppio della Terza guerra mondiale nei prossimi tre anni sia un evento «probabile». Ma questa percentuale, ricorda il Corriere della Sera, era addirittura superiore (57%) un anno fa. Donald Trump è considerato il personaggio più influente della politica internazionale, seguito (a grande distanza) dal presidente cinese Xi Jinping e da quello russo Vladimir Putin. Open.online

