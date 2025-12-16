Sommelier ed esperta di enogastronomia addio a Serenella Randelli | Era una visionaria

Addio a Serenella Randelli, figura pionieristica nel mondo del vino e dell’enogastronomia. Sommelier ed esperta, è stata tra le prime donne ad entrare nell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino negli anni ’90. La sua passing era un momento di grande commozione, testimoniando il suo ruolo di innovatrice e ispiratrice nel settore enologico.

Le Donne del Vino delle Marche piangono Serenella Randelli. Sommelier ed esperta di enogastronomia, Serenella è stata tra le prime Donne a far parte dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino agli inizi degli anni ’90. È stata, inoltre, la fondatrice della Delegazione Marche dell’Associazione. Anconatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al lavoro con… Sandra Ianni, esperta di enogastronomia - È membro di molte associazioni nazionali di sommeliers e dal 2010 collabora alla redazione delle guide ... iodonna.it In sole 30 lezioni diventerai un esperto DIVino con il diploma da Sommelier.... di Fondazione Italiana Sommelier Liguria Da mercoledì 21 Gennaio 2026 a Genova Chiama per info: Mauro 3396936249 Roberta 3494777080 https://www.bibenda.it/corso-singolo - facebook.com facebook In fase d'acquisto il parere esperto conta molto. Ci si affida più facilmente a sommelier, enotecari e produttori - Subconscio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.