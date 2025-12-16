Solstizio d’inverno 2025 ecco quando si allungano le giornate
Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina e segna il momento in cui le giornate cominceranno gradualmente ad allungarsi. Dopo i mesi più bui, questa data rappresenta un punto di svolta che porta a un progressivo aumento della luce diurna. Ecco quando si verificherà il ritorno della maggiore luminosità e come influenzerà il nostro ciclo quotidiano.
Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell’anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d’inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi? Leggi anche: — Siracusa, festa di Santa Lucia: cosa non si deve mangiare. Funweek.it
Solstizio d'inverno del 21 dicembre: dove i giorni si allungano e dove si accorciano - Cos'è il solstizio d'inverno e davvero ovunque, nell'emisfero nord, le giornate si allungano? libero.it
Quando iniziano ad allungarsi le giornate? Data, orari di alba e tramonto, perché succede e come cambia la luce dopo il solstizio - Eppure, ogni anno, in tanti si chiedono: “Ma quando tornano le giornate lunghe, quelle che ti fanno usc ... alphabetcity.it
C’è una notte, nel cuore dell’inverno, in cui la luce diventa racconto. Al Parco archeologico di Paestum il Solstizio si accende con “Luce d’Inverno”, un evento speciale che celebra il passaggio della Fiamma Olimpica tra le vestigia dell’antica città, simbolo di rin - facebook.com facebook
Santa Lucia: tradizione batte scienza 1-0 (ma solo nei proverbi). Scientificamente, il giorno più corto dell’anno è quello che corrisponde al Solstizio d’Inverno. Ma allora da dove ha origine il detto Con l’introduzione del nuovo calendario Gregoriano (in us x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.