Solstizio d’inverno 2025 ecco quando si allungano le giornate

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina e segna il momento in cui le giornate cominceranno gradualmente ad allungarsi. Dopo i mesi più bui, questa data rappresenta un punto di svolta che porta a un progressivo aumento della luce diurna. Ecco quando si verificherà il ritorno della maggiore luminosità e come influenzerà il nostro ciclo quotidiano.

Immagine generica

Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell’anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d’inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi? Leggi anche: — Siracusa, festa di Santa Lucia: cosa non si deve mangiare. Funweek.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

solstizio d8217inverno 2025 allunganoSolstizio d'inverno del 21 dicembre: dove i giorni si allungano e dove si accorciano - Cos'è il solstizio d'inverno e davvero ovunque, nell'emisfero nord, le giornate si allungano? libero.it

solstizio d8217inverno 2025 allunganoQuando iniziano ad allungarsi le giornate? Data, orari di alba e tramonto, perché succede e come cambia la luce dopo il solstizio - Eppure, ogni anno, in tanti si chiedono: “Ma quando tornano le giornate lunghe, quelle che ti fanno usc ... alphabetcity.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.