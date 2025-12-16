Solidarietà e tradizione | la Lega Navale Italiana di Pisa e il Lions Club Host di Pisa insieme per la Caritas

Durante le festività natalizie, la Lega Navale Italiana di Pisa e il Lions Club Host di Pisa si uniscono ancora una volta per sostenere la comunità locale, donando alimenti alla Caritas di Pisa. Un gesto di solidarietà e tradizione che rafforza il senso di condivisione e aiuto reciproco tra cittadini.

Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, la Lega Navale Italiana di Pisa e il Lions Club Host di Pisa hanno rinnovato il loro impegno verso la comunità cittadina, donando una serie di prodotti alimentari alla Caritas di Pisa.Questi generosi contributi sono destinati a sostenere le.

