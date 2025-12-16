Solidarietà che nasce dai più piccoli | oltre 100 regali dagli alunni per i bambini meno fortunati
Oltre 100 regali raccolti dagli alunni della scuola materna Freccia Azzurra per i bambini meno fortunati, testimonianza di solidarietà e generosità. Per l’ottavo anno consecutivo, i piccoli si sono impegnati nel progetto “Grazie Babbo Natale”, dimostrando come anche i più giovani possano fare la differenza e diffondere un messaggio di altruismo.
Per l’ottavo anno consecutivo, i bambini e le bambine della scuola materna Freccia azzurra hanno rinnovato il loro impegno verso i coetanei meno fortunati, sostenendo l’ottava edizione del progetto sociale “Grazie Babbo Natale”.Questa mattina, martedì, presso la scuola materna Freccia azzurra di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
