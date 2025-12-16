Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini | indagati 5 funzionari comunali
Cinque funzionari comunali sono stati indagati per aver omesso controlli sui lavori stradali eseguiti da Mirko Pellegrini, noto come
Sono accusati di non aver controllato i lavori stradali scadenti di Mirko "Mr Asfalto" Pellegrini in cambio di denaro. Indagati anche due poliziotti. Fanpage.it
Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini: indagati 5 funzionari comunali - Sono accusati di non aver controllato i lavori stradali scadenti di Mirko "Mr Asfalto" Pellegrini in cambio di denaro ... fanpage.it
Roma, “Mister asfalto” e le mazzette per gli appalti: orologi e soldi per evitare i controlli su lavori e materiali utilizzati - Sono cinque i pubblici ufficiali che figurano nell'inchiesta della procura di Roma che poche settimane fa ha chiuso le indagini su Mirko Pellegrini, noto anche come "Mister ... ilmessaggero.it
