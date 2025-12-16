Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini | indagati 5 funzionari comunali

Cinque funzionari comunali sono stati indagati per aver omesso controlli sui lavori stradali eseguiti da Mirko Pellegrini, noto come

Sono accusati di non aver controllato i lavori stradali scadenti di Mirko "Mr Asfalto" Pellegrini in cambio di denaro. Indagati anche due poliziotti. Fanpage.it

