Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini | indagati 5 funzionari comunali

Cinque funzionari comunali sono stati indagati per aver omesso controlli sui lavori stradali eseguiti da Mirko Pellegrini, noto come

Sono accusati di non aver controllato i lavori stradali scadenti di Mirko "Mr Asfalto" Pellegrini in cambio di denaro. Indagati anche due poliziotti. Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini: indagati 5 funzionari comunali - Sono accusati di non aver controllato i lavori stradali scadenti di Mirko "Mr Asfalto" Pellegrini in cambio di denaro ... fanpage.it

Roma, “Mister asfalto” e le mazzette per gli appalti: orologi e soldi per evitare i controlli su lavori e materiali utilizzati - Sono cinque i pubblici ufficiali che figurano nell'inchiesta della procura di Roma che poche settimane fa ha chiuso le indagini su Mirko Pellegrini, noto anche come "Mister ... ilmessaggero.it

