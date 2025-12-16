L'VIII edizione di Sol Invictus si svolge a Castel Sant’Elia, offrendo un evento all'insegna della musica e della cultura. La manifestazione culmina con il concerto “Indiani di Riserva” di Mario Alberti, un momento di grande coinvolgimento e spettacolo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle emozioni e delle tradizioni artistiche locali.

© Ezrome.it - Sol Invictus: Luce e Note a Castel Sant’Elia

Cosa: VIII edizione della manifestazione “Sol Invictus” con il concerto “Indiani di Riserva” di Mario Alberti.. Dove e Quando: Basilica di Sant’Elia (Castel Sant’Elia, VT), domenica 21 dicembre 2025, ore 15:00.. Perché: Un’occasione unica per osservare il fenomeno luminoso del solstizio accompagnato da musica d’autore e anteprime video.. Il fascino ancestrale del Solstizio d’Inverno torna a dialogare con l’arte e la spiritualità in uno dei luoghi più suggestivi della Tuscia. La luce, intesa sia come fenomeno fisico che come metafora di rinascita interiore, sarà la protagonista assoluta dell’VIII edizione di Sol Invictus, manifestazione che unisce astronomia, architettura sacra e cultura musicale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Leggi anche: Epurazioni e dimissioni di assessori, giunte in subbuglio ad Acquapendente e Castel Sant'Elia

Leggi anche: Riapre la strada tra Castel Sant'Elia e Civita Castellana, ma occhio alla velocità: limite a 30 chilometri orari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

XX Deus Sol Invictus - La Luce come Suono il Suono come Forma - Intervista Dott. R. Tieri

A Castel Sant’Elia al via la VII Edizione del “Sol Invictus” 2024 - NewTuscia – CASTEL SANT’ELIA – Presso la Basilica di Sant’Elia nel Comune di Sant’Elia in provincia di Viterbo si terrà la VII edizione della manifestazione “Sol Invictus” le cui iniziative sono state ... newtuscia.it

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno Venerdì 19 dicembre alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria “Sol Invictus – Il solstizio d’inverno e la rinascita della luce”. Incontro - facebook.com facebook