Sofia contro i maiali
Nel cuore di una piazza storica, un tempo dominata da una statua di Lenin, si svolge una scena insolita: Sofia si confronta con i maiali. Tra passato e presente, il luogo si trasforma, riflettendo i mutamenti della città e della società. Un episodio che mette in luce le trasformazioni culturali e sociali di questa capitale in evoluzione.
Sofia, dalla nostra inviata. Nel Largo dove un tempo spadroneggiava una statua di Lenin, serio, imperioso, con lo sguardo in avanti per scrutare il futuro socialista, oggi la. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
Maria Sofia piange alla sagra del cinghiale ????
Uccisi i maiali liberi di Pietracamela in Abruzzo: «Strage inaccettabile» - Per gli attivisti che avevano richiesto l'affido degli animali si tratta di «Una strage avvenuta in ... fanpage.it
I maiali sono davvero animali “sporchi” e stupidi? - I maiali non sono sporchi né stupidi: sono animali puliti, si rotolano nel fango per rinfrescarsi e proteggersi dai parassiti. fanpage.it
Sofia Gambato travolta e uccisa a 17 anni davanti a scuola. L'automobilista patteggia dodici mesi - facebook.com facebook