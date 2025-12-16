Snowboard PGS Carezza 2025 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo PGS 2025-2026 si appresta a disputare il terzo appuntamento della stagione a Carezza, dopo l'evento di Cortina d’Ampezzo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su programma, orari, trasmissioni TV e streaming per seguire questa tappa di snowboard.

Dopo la tappa di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo PGS 2025-2026 è pronta ora a vivere il terzo appuntamento della sua stagione. Dalle nevi bellunesi ci si sposta infatti a Carezza (BZ) dove il 18 dicembre prossimo, sulla pista Pra di Tori, si affronterà una nuova giornata con qualificazioni e fase finale. L’Italia punta ad essere nuovamente protagonista in casa. La squadra azzurra sta dominando la scena in campo maschile e la scorsa settimana a Cortina ha portato sul podio altre due pedine. Aaron March si è infatti imposto in finale mentre sul gradino più basso del podio è salito Maurizio Bormolini, già vincitore a Mylin (Cina). Oasport.it

