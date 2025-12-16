Smog a Frosinone prorogate le misure emergenziali | stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 dicembre

A Frosinone sono state prorogate le misure emergenziali contro lo smog, con stop ai veicoli più inquinanti previsto il 17 e 18 dicembre. Le restrizioni, adottate per contenere l'inquinamento atmosferico, rimangono in vigore per tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

Restano in vigore a Frosinone le misure emergenziali di primo livello per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, adottate ai sensi dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio. Il provvedimento, disposto dal. Frosinonetoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bassa Romagna, smog oltre soglia: misure emergenziali prorogate fino a lunedì 15 dicembre - La coltre di nebbia che da giorni avvolge la Pianura Padana non è solo un fenomeno meteorologico: è anche il segnale più visibile di una qualità dell’aria ... ravennanotizie.it

