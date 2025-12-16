Smet presenta Smet gpt
Smet presenta “Smet GPT”, una piattaforma innovativa progettata per semplificare l'accesso alle informazioni. Rispondendo a esigenze concrete del mercato, questa soluzione trasforma dati frammentati e complessi in risorse facilmente consultabili, favorendo decisioni rapide e informate.
SMET GPT nasce per rispondere a un'esigenza concreta del mercato: trasformare dati spesso frammentati e difficili da reperire in informazioni immediatamente accessibili, chiare e utili alle decisioni. Attraverso un'interfaccia semplice e immediata, l'assistente consente ai Top Client autorizzati.
Smet presenta l'assistente virtuale per i clienti basato su IA - La società di trasporto Smet ha presentato a dicembre 2025 Smet Gpt, uno strumento d'intelligenza artificiale che permette ai clienti di accedere in modo semplice e in tempo reale a dati operativi
