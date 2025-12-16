Sir?t | L’Odissea ipnotica di Laxe tra deserto e rave

Una proiezione speciale di Sir?t, il film vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2025 di Óliver Laxe, porta gli spettatori in un viaggio ipnotico tra il deserto e l’atmosfera di un rave. L’evento prevede un incontro con il regista e gli interpreti, offrendo un’occasione unica di approfondimento sul cinema e le sue suggestioni.

Cosa: Proiezione speciale del film Sir?t di Óliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2025, con incontro del pubblico con il regista e gli interpreti.. Dove e Quando: Roma, Giovedì 18 Dicembre, al Cinema Troisi (ore 18.30) e al Cinema Quattro Fontane (ore 21.00).. Perché: Un viaggio viscerale e acclamato dalla critica in un rave nel deserto marocchino, candidato spagnolo agli Oscar® 2026.. Il cinema, nella sua forma più audace, non si limita a narrare una storia, ma invita lo spettatore a un vero e proprio rito collettivo, a una danza tra immagine e suono che sfida le percezioni. È questa la promessa di Sir?t, l’ultima fatica cinematografica di Óliver Laxe, regista noto per la sua capacità di tessere trame al confine tra il mistico e il reale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

