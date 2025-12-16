Siracusa passa la fiamma olimpica e l' Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeli di Cortina 1956

In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, l'Ortea Palace Hotel presenta una mostra di cimeli storici delle Olimpiadi italiane, tra cui torce, divise e documenti originali di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Un tributo alle grandi occasioni sportive che hanno segnato la storia olimpica nel nostro paese.

© Iltempo.it - Siracusa, passa la fiamma olimpica e l'Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeli di Cortina 1956 In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, previsto per domani, mercoledì 17 dicembre, l'Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection celebra l'avvio del simbolo più iconico dei Giochi in Italia ospitando una prestigiosa mostra di cimeli, torce olimpiche, divise ufficiali dei tedofori, documenti filatelici e materiali originali provenienti dalle edizioni di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il corteo che accompagna la fiaccola arriverà intorno alle ore 19 in riva Nazario Sauro, proprio di fronte all'ingresso dell'Ortea Palace, dove sarà acceso il braciere. Lì, in attesa dell'arrivo dell'ultimo tedoforo siracusano, a partire dalle 17 si terranno le iniziative collaterali con uno spazio dedicato a Siracusa e con la partecipazione del sindaco Francesco Italia.

Domani la Fiamma olimpica a Siracusa, all’Ortea Palace una mostra di cimeli olimpici - L’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection, situato nell’antico Palazzo delle Poste a Ortigia, rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e del territorio, aprendo i suoi spazi ... siracusanews.it

