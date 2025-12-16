Il Sir Perugia fa il suo debutto nel mondiale per club in Brasile, iniziando la corsa al titolo iridato. Dopo i primi due successi, la competizione si fa ancora più impegnativa, con avversari di livello e sfide crescenti. La squadra è pronta a confrontarsi con le migliori del mondo per conquistare il prestigioso trofeo.

© Lanazione.it - Sir Perugia debutta in Brasile nel mondiale per club

Parte la corsa al titolo iridato, i primi due assalti sono stati coronati dal successo ma ora il mondiale per club è ancora più difficile. La Sir Sicoma Monini Perugia insegue il suo terzo titolo iridato e oggi (alle 17,30 italiane) sfida al debutto i libici della Swehly Sports Club Misurata, campione africana in carica. A Belém i block-devils incontreranno anche i brasiliani del Sada Cruzeiro Belo Horizonte e i giapponesi della Osaka Bluteon. Tre gare consecutive per conquistare uno dei due posti che valgono l’accesso alle semifinali. I campioni d’Europa si presentano in campo dopo un buon avvio di stagione che però è stato minato da diversi acciacchi fisici. Lanazione.it

Primo tempo Mondiale!?????? #goSir #BlockDevils #volleyball #worldcup

Sir Perugia debutta in Brasile nel mondiale per club - Parte la corsa al titolo iridato, i primi due assalti sono stati coronati dal successo ma ora il mondiale per club è ancora più difficile. msn.com