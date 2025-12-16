sipario di daniele milvo inaugurato in via verdi

È stato inaugurato “Sipario”, l’opera di Daniele Milvio collocata all’ingresso della nuova torre di via Verdi del Teatro alla Scala. Questa installazione rappresenta un punto di riferimento visivo e simbolico per l’accesso al prestigioso teatro milanese, integrando arte e architettura in un contesto culturale di grande rilievo.

"Sipario", è l’opera di Daniele Milvio posta all’ingresso della nuova torre di via Verdi del Teatro la Scala. Scelta da una giuria presieduta dal direttore della Comunicazione della Scala Paolo Besana, composta da Mario Botta, Maurizio Cattelan, Marzia Migliora e da Roberta Gnagnetti (Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio) per la sua sintesi tra qualità artistica e coerenza con il contesto urbano e architettonico. Menzioni speciali sono andate ai progetti di Arcangelo Sassolino e Nico Vascellari. Il bando richiedeva di sviluppare il tema "Musica e Architettura" attraverso un lavoro inedito, capace di dialogare con le geometrie dell’edificio e di garantire durabilità nel tempo. Ilgiorno.it

