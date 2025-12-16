Sinner bookmaker sicuri | Finirà il 2026 davanti ad Alcaraz
Jannik Sinner si presenta come una delle grandi promesse del tennis, con scommesse dei bookmaker che lo vedevano già davanti ad Alcaraz nel 2026, nonostante i brillanti successi del 2025. Con due titoli dello Slam e numerosi altri trionfi, il campione italiano punta a superare il suo rivale nel prossimo futuro, continuando a sorprendere e a crescere nel circuito professionistico.
Rendere il 2026 migliore del 2025. Sembra un paradosso, dal momento che Jannik Sinner quest’anno ha vinto due titoli dello Slam – Australian Open e Wimbledon -, le Atp Finals e altri tre titoli Atp, eppure il campione italiano ha chiuso il 2025 da numero 2 al mondo, dietro all’eterno rivale Carlos Alcaraz. I bookmaker, come riporta Agipronews, sono sicuri: al termine del 2026, Jannik Sinner sarà davanti allo spagnolo. Vale infatti 1,35 su Planetwin365 e Better questa opzione, con Alcaraz invece fissato a 2,95 nello speciale testa a testa tra i due tennisti più forti al mondo. Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a salire ancora nel ranking, dove attualmente occupa l’ottava posizione. Lapresse.it
