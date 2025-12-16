Jannik Sinner si presenta come una delle grandi promesse del tennis, con scommesse dei bookmaker che lo vedevano già davanti ad Alcaraz nel 2026, nonostante i brillanti successi del 2025. Con due titoli dello Slam e numerosi altri trionfi, il campione italiano punta a superare il suo rivale nel prossimo futuro, continuando a sorprendere e a crescere nel circuito professionistico.

Sinner, bookmaker sicuri: "Finirà il 2026 davanti ad Alcaraz"

Rendere il 2026 migliore del 2025. Sembra un paradosso, dal momento che Jannik Sinner quest’anno ha vinto due titoli dello Slam – Australian Open e Wimbledon -, le Atp Finals e altri tre titoli Atp, eppure il campione italiano ha chiuso il 2025 da numero 2 al mondo, dietro all’eterno rivale Carlos Alcaraz. I bookmaker, come riporta Agipronews, sono sicuri: al termine del 2026, Jannik Sinner sarà davanti allo spagnolo. Vale infatti 1,35 su Planetwin365 e Better questa opzione, con Alcaraz invece fissato a 2,95 nello speciale testa a testa tra i due tennisti più forti al mondo. Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a salire ancora nel ranking, dove attualmente occupa l’ottava posizione. Lapresse.it

