Sindaco accusato di diffamazione la proposta in tribunale | Non processatemi dono 1.500 euro a Medici senza frontiere

Il sindaco di Baldissero Torinese, Piero Cordero, è coinvolto in un procedimento per diffamazione. Per evitare il processo, ha offerto di versare 1.500 euro a Medici Senza Frontiere come risarcimento. La proposta, avanzata il 16 dicembre, è stata presentata durante l’udienza, con la difesa rappresentata dall’avvocata Daniela Altare.

Un bonifico da 1.500 euro, da versare all’associazione Medici Senza Frontiere a titolo risarcitorio. È questa la proposta avanzata oggi, 16 dicembre, dal sindaco di Baldissero Torinese Piero Cordero, difeso dall’avvocata Daniela Altare. Sperava così di riuscire a chiudere per sempre la vicenda. Torinotoday.it Diffamazione a mezzo stampa, No al carcere per i giornalisti Video Diffamazione a mezzo stampa, No al carcere per i giornalisti Video Diffamazione a mezzo stampa, No al carcere per i giornalisti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vittorio Sgarbi accusato di diffamazione da Rocco Casalino, la Camera potrebbe mandarlo a processo - Vittorio Sgarbi rischia un processo per diffamazione: l'insulto a Rocco Casalino nel 2020 e la decisione della Giunta per le autorizzazioni ... virgilio.it

